Saint Patrick, à la Pie René La Pie René Morlanne

Saint Patrick, à la Pie René

La Pie René 4350 route d’Arthez Morlanne Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

2026-03-14

Belle soirée aux couleurs de l’Irlande, ambiance pub comme à Dublin. 22h concert live à O’Dinkys (élu meilleur groupe Irlandais du Sud de la France … ). Gastronomie Irlandaise, guinness à la pression, sourires et bonne humeur ! Retransmission du match de rugby France | Angleterre. Venez entre amis, en famille, ou seul mais surtout en vert, l’essentiel c’est de partager un bon moment ensemble ! Sur réservation. .

La Pie René 4350 route d’Arthez Morlanne 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 81 96 73

