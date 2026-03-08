Saint Patrick, à la Pie René La Pie René Morlanne
La Pie René 4350 route d’Arthez Morlanne Pyrénées-Atlantiques
Début : 2026-03-14
fin : 2026-03-14
2026-03-14
Belle soirée aux couleurs de l’Irlande, ambiance pub comme à Dublin. 22h concert live à O’Dinkys (élu meilleur groupe Irlandais du Sud de la France … ). Gastronomie Irlandaise, guinness à la pression, sourires et bonne humeur ! Retransmission du match de rugby France | Angleterre. Venez entre amis, en famille, ou seul mais surtout en vert, l’essentiel c’est de partager un bon moment ensemble ! Sur réservation. .
