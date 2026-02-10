Saint-Patrick à l’Abbaye d’Ecurey Abbaye d’Ecurey Montiers-sur-Saulx

Saint-Patrick à l’Abbaye d’Ecurey

Abbaye d'Ecurey 1 Rue de l'Abbaye Montiers-sur-Saulx Meuse

La Saint-Patrick s’invite à l’Abbaye d’Ecurey !

La Petite Halle se transforme en véritable pub irlandais musique celtique en live, ambiance chaleureuse, rires, pintes qui s’entrechoquent… tout y est pour une soirée inoubliable.

Venez découvrir 7 bières artisanales, dont la toute nouvelle création de l’Abbaye, vous laisser tenter par un tatouage éphémère ou non, et savourer un menu spécial Saint-Patrick à 10 €.

Entre amis, en famille ou simplement pour le plaisir de partager un bon moment, enfilez votre plus beau vert et plongez dans l’esprit irlandais. Un tatoueur sera également présent.

Accès libre, bonne humeur garantie.Tout public

Abbaye d’Ecurey 1 Rue de l’Abbaye Montiers-sur-Saulx 55290 Meuse Grand Est +33 7 50 56 46 21

English :

Saint Patrick?s Day at Ecurey Abbey!

The Petite Halle is transformed into a veritable Irish pub, with live Celtic music, a warm atmosphere, laughter and clinking pints? all the ingredients for an unforgettable evening.

Come and discover 7 craft beers, including the brand-new Abbaye creation, be tempted by an ephemeral or non-ephemeral tattoo, and enjoy a special St. Patrick’s Day menu at 10?

With friends, family or simply for the pleasure of sharing a good time, don your best green and immerse yourself in the Irish spirit. A tattoo artist will also be on hand.

Free access, good mood guaranteed.

