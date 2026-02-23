SAINT PATRICK À LANTA Place de la Poste Lanta

SAINT PATRICK À LANTA

Place de la Poste BOULODROME Lanta Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 15:00:00

fin : 2026-03-14 22:30:00

Date(s) :

2026-03-14

Soirée populaire et festive qui rassemblera nombre de concitoyens autour de la culture Celte.

Animations/dégustations découvertes

Buvette et bar à vins qui proposera une sélection de vins rouge et blanc.

Une petite faim Restauration salée/sucrée sur place,

Programmation matchs de IV nations diffusés

– Irlande Ecosse 15h10

– Pays de Galles Italie 17h40

– France Angleterre 21h10

Pour ceux qui aiment le bon son 2 concerts avec le groupe Gemma and the Bears !

– Un premier concert à la fin du match Pays de Galles/Italie jusqu’au début du match de la France.

– Un second concert à la fin du match de la France.

Pour cette occasion, le boulodrome sera décoré aux couleurs de l’Irlande pour donner une ambiance de type PUB.

Un peu d’histoire

Chaque année le 17 mars, les Irlandais célèbrent leur Saint Patron Patrick . La Saint Patrick est l’occasion d’une grande fête conviviale. Progressivement, la Saint Patrick a traversé les frontières exportant le folklore irlandais à grand renfort de trèfles, de chapeaux verts et de bières.

La Saint-Patrick est peut-être l’une des fêtes les plus célébrées dans le monde.

Un peu de culture

Cette célébration est placée sous le signe de la fête et de la légende. En effet, qui dit Saint-Patrick, dit célébration entre amis autour d’une bière, boisson très consommée et représentative de l’Irlande. C’est pourquoi plusieurs choix de bières pressions seront proposés dont la fameuse GUINNESS. .

comitedesfetes.lanta@gmail.com

English :

A popular and festive evening that will bring many of our fellow citizens together around Celtic culture.

