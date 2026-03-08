Saint Patrick à l’Auberge des Pêcheurs La Celle-Dunoise

Saint Patrick à l’Auberge des Pêcheurs

Rue des Pradelles La Celle-Dunoise Creuse

Tarif : 27.5 – 27.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-15

Date(s) :

2026-03-14 2026-03-15 2026-03-17

L’Auberge des pêcheurs fête la Saint Patrick ! ☘

Bientôt la Saint Patrick.

A l’Auberge on vous prépare un menu typique irlandais pour fêter ça. Le menu sera dispo le Samedi soir 14 Mars, Dimanche midi 15 Mars et le soir même de la Saint Patrick avec une ouverture exceptionnelle le Mardi 17 Mars au soir.

Pour nous accompagner le soir de la Saint Patrick il y aura les copains Pierre Jean et Fred qui viendront nous emmener dans le monde de la musique irlandaise avec leur duo.

Pensez bien a réserver

Infos & résas 05 55 89 02 45 .

Rue des Pradelles La Celle-Dunoise 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 89 02 45

