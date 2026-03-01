SAINT PATRICK À NAILLOUX SALLE POLYVALENTE LE TAMTAM Nailloux

SAINT PATRICK À NAILLOUX

SALLE POLYVALENTE LE TAMTAM Avenue de Cocagne Nailloux Haute-Garonne

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Début : 2026-03-21 20:00:00

fin : 2026-03-21 23:30:00

2026-03-21

Du vert, de la convivialité, et de la bière traditionnelle, tels sont les ingrédients d’une soirée Saint Patrick réussie !

Soirée Saint-Patrick du Club de l’USN

Le samedi 21 mars 2026, rendez-vous à la Salle du Tamtam pour célébrer ensemble la Saint-Patrick dans une ambiance festive et conviviale !

Le club de l’USN vous invite à partager une soirée placée sous le signe de la bonne humeur et de la convivialité.

Au programme

– Repas sur réservation.

– Buvette

– Ambiance festive garantie !

Venez nombreux, en famille ou entre amis, pour passer un moment chaleureux et faire la fête aux couleurs de l’Irlande ! 20 .

SALLE POLYVALENTE LE TAMTAM Avenue de Cocagne Nailloux 31560 Haute-Garonne Occitanie usnailloux315600@gmail.com

English :

Green, conviviality and traditional beer are the ingredients for a successful Saint Patrick’s evening!

