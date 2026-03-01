SAINT PATRICK À NAILLOUX SALLE POLYVALENTE LE TAMTAM Nailloux
SAINT PATRICK À NAILLOUX SALLE POLYVALENTE LE TAMTAM Nailloux samedi 21 mars 2026.
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Début : 2026-03-21 20:00:00
fin : 2026-03-21 23:30:00
2026-03-21
Du vert, de la convivialité, et de la bière traditionnelle, tels sont les ingrédients d’une soirée Saint Patrick réussie !
Soirée Saint-Patrick du Club de l’USN
Le samedi 21 mars 2026, rendez-vous à la Salle du Tamtam pour célébrer ensemble la Saint-Patrick dans une ambiance festive et conviviale !
Le club de l’USN vous invite à partager une soirée placée sous le signe de la bonne humeur et de la convivialité.
Au programme
– Repas sur réservation.
– Buvette
– Ambiance festive garantie !
Venez nombreux, en famille ou entre amis, pour passer un moment chaleureux et faire la fête aux couleurs de l’Irlande ! 20 .
SALLE POLYVALENTE LE TAMTAM Avenue de Cocagne Nailloux 31560 Haute-Garonne Occitanie usnailloux315600@gmail.com
English :
Green, conviviality and traditional beer are the ingredients for a successful Saint Patrick’s evening!
