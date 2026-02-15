Saint Patrick à Reterre! Reterre
La 4ème Soirée Saint-Patrick débarque à Reterre avec le Comité des Fêtes !
Vendredi 13 mars — dès 20h
Ambiance garantie
Au programme pour tenir le rythme
Bière (évidemment)
Planches charcuterie & fromages (pour l’équilibre)
Crêpes sucrées
✨ Entrée gratuite
⚠️ Réservez vos planches
Partagez l’info et ramenez vos amis, vos voisins, et même votre cousin éloigné !
On vous attend le 13 mars pour une soirée aussi verte que festive ! .
Reterre 23110 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 82 31 34 cdfreterre@yahoo.fr
English : Saint Patrick à Reterre!
