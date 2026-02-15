Saint Patrick à Reterre!

Reterre Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13

fin : 2026-03-13

Date(s) :

2026-03-13

La 4ème Soirée Saint-Patrick débarque à Reterre avec le Comité des Fêtes !

Vendredi 13 mars — dès 20h

Ambiance garantie

Au programme pour tenir le rythme

Bière (évidemment)

Planches charcuterie & fromages (pour l’équilibre)

Crêpes sucrées

✨ Entrée gratuite

⚠️ Réservez vos planches

Partagez l’info et ramenez vos amis, vos voisins, et même votre cousin éloigné !

On vous attend le 13 mars pour une soirée aussi verte que festive ! .

Reterre 23110 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 82 31 34 cdfreterre@yahoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Saint Patrick à Reterre!

L’événement Saint Patrick à Reterre! Reterre a été mis à jour le 2026-02-11 par Marche et Combraille en Aquitaine