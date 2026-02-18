Saint-Patrick à Rodemack Rodemack

Saint-Patrick à Rodemack

67 Rue du Général Simmer Rodemack Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-03-21 16:00:00

fin : 2026-03-21 23:00:00

Date(s) :

2026-03-21

Soirée Saint-Patrick à Rodemack !

L’association Rodemack, les Couleurs de l’Ukraine vous invite pour une soirée conviviale à Rodemack ! Au programme musique irlandaise, DJ David Guettange, tournois de bras de fer, tombola et bien plus encoreTout public

67 Rue du Général Simmer Rodemack 57570 Moselle Grand Est

English :

St. Patrick’s evening in Rodemack!

The association Rodemack, les Couleurs de l’Ukraine invites you to a convivial evening in Rodemack! On the program: Irish music, DJ David Guettange, arm-wrestling tournaments, tombola and much more!

