Saint-Patrick à Rodemack Rodemack

Saint-Patrick à Rodemack samedi 21 mars 2026.
67 Rue du Général Simmer Rodemack Moselle
Gratuit
Samedi 2026-03-21 16:00:00
2026-03-21 23:00:00
2026-03-21
Soirée Saint-Patrick à Rodemack !
L’association Rodemack, les Couleurs de l’Ukraine vous invite pour une soirée conviviale à Rodemack ! Au programme musique irlandaise, DJ David Guettange, tournois de bras de fer, tombola et bien plus encoreTout public
57570 Moselle Grand Est
English :
St. Patrick’s evening in Rodemack!
The association Rodemack, les Couleurs de l’Ukraine invites you to a convivial evening in Rodemack! On the program: Irish music, DJ David Guettange, arm-wrestling tournaments, tombola and much more!
