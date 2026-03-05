Saint-Patrick Allez-et-Cazeneuve

Saint-Patrick

Saint-Patrick Allez-et-Cazeneuve samedi 14 mars 2026.

Saint-Patrick

Salle des fêtes Allez-et-Cazeneuve Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : 
Début : 2026-03-14
fin : 2026-03-14
Début : 2026-03-14
fin : 2026-03-14

Date(s) :
2026-03-14

On vous attend nombreux pour la seconde édition de la soirée Saint-Patrick, animée par le groupe Charlie Mopps.
Retransmission du match France Angleterre.
Restauration sur place.
Salle des fêtes Allez-et-Cazeneuve 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 34 34 94 

English : Saint-Patrick

We look forward to seeing you at the second St. Patrick’s Day party, hosted by the Charlie Mopps band.
France-England match broadcast.
Catering on site.

L’événement Saint-Patrick Allez-et-Cazeneuve a été mis à jour le 2026-03-02 par OT Villeneuve Vallée du Lot