Saint-Patrick Allez-et-Cazeneuve

On vous attend nombreux pour la seconde édition de la soirée Saint-Patrick, animée par le groupe Charlie Mopps.

Retransmission du match France Angleterre.

Restauration sur place.

Salle des fêtes Allez-et-Cazeneuve 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

English : Saint-Patrick

We look forward to seeing you at the second St. Patrick’s Day party, hosted by the Charlie Mopps band.

France-England match broadcast.

Catering on site.

