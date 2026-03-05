Saint-Patrick Allez-et-Cazeneuve
Saint-Patrick Allez-et-Cazeneuve samedi 14 mars 2026.
Saint-Patrick
Salle des fêtes Allez-et-Cazeneuve Lot-et-Garonne
On vous attend nombreux pour la seconde édition de la soirée Saint-Patrick, animée par le groupe Charlie Mopps.
Retransmission du match France Angleterre.
Restauration sur place.
Salle des fêtes Allez-et-Cazeneuve 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 34 34 94
English : Saint-Patrick
We look forward to seeing you at the second St. Patrick’s Day party, hosted by the Charlie Mopps band.
France-England match broadcast.
Catering on site.
