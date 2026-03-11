Saint Patrick au café Lou Meljacol Salle des associations Meljac

Salle des associations Mairie Meljac Aveyron

Tarif : – – EUR
10
Tarif de base plein tarif

Début : Vendredi 2026-03-27
fin : 2026-03-27

2026-03-27

Ce mois de Mars, le café Lou Meljacol voyage en Irlande !
Concert Groupe O Dinkys, musique irlandaise
De quoi grignoter et des bières d’ici et d’ailleurs à déguster 10  .

Salle des associations Mairie Meljac 12120 Aveyron Occitanie   loumeljacol@yahoo.com

This March, Café Lou Meljacol travels to Ireland!

L’événement Saint Patrick au café Lou Meljacol Meljac a été mis à jour le 2026-03-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)