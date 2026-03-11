Saint Patrick au café Lou Meljacol Salle des associations Meljac

Saint Patrick au café Lou Meljacol

Meljac Aveyron

Début : Vendredi 2026-03-27

fin : 2026-03-27

2026-03-27

Ce mois de Mars, le café Lou Meljacol voyage en Irlande !

Concert Groupe O Dinkys, musique irlandaise

De quoi grignoter et des bières d’ici et d’ailleurs à déguster 10 .

Meljac 12120 Aveyron Occitanie loumeljacol@yahoo.com

English :

This March, Café Lou Meljacol travels to Ireland!

