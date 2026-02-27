Saint-Patrick Micro-brasserie La Gang Biscarrosse
Saint-Patrick Micro-brasserie La Gang Biscarrosse samedi 14 mars 2026.
Saint-Patrick
Micro-brasserie La Gang 668 Rue de la Ferronnerie Biscarrosse Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14
fin : 2026-03-14
Date(s) :
2026-03-14
Au programme la diffusion des trois matchs du Tournoi des Six Nations sur grand écran
15h Irlande Écosse
17h40 Pays de Galles Italie
21h10 France Angleterre
Côté bar, la Stout sera en happy hour toute la journée.
Côté cuisine, un food truck sera présent toute la soirée.
Pour prolonger la fête, un DJ set de 23h00 à 01h00 viendra clôturer la soirée dans une ambiance survoltée — et célébrer, on l’espère, la victoire des Bleus !
Des animations festives rythmeront également la journée
concours de levée de chope, beer pong, shot offert aux personnes habillées en vert… Sortez vos plus belles tenues !
Et pour rentrer en toute tranquillité, une navette retour vers le bourg est prévue à 00h30.
Une Saint-Patrick placée sous le signe du rugby, de la bière artisanale et de la bonne humeur à partager entre amis ! .
Micro-brasserie La Gang 668 Rue de la Ferronnerie Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 66 96 42 94 events@lagang.fr
