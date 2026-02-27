Saint-Patrick Micro-brasserie La Gang Biscarrosse

Saint-Patrick

Micro-brasserie La Gang 668 Rue de la Ferronnerie Biscarrosse Landes

Au programme la diffusion des trois matchs du Tournoi des Six Nations sur grand écran

15h Irlande Écosse

17h40 Pays de Galles Italie

21h10 France Angleterre

Côté bar, la Stout sera en happy hour toute la journée.

Côté cuisine, un food truck sera présent toute la soirée.

Pour prolonger la fête, un DJ set de 23h00 à 01h00 viendra clôturer la soirée dans une ambiance survoltée — et célébrer, on l’espère, la victoire des Bleus !

Des animations festives rythmeront également la journée

concours de levée de chope, beer pong, shot offert aux personnes habillées en vert… Sortez vos plus belles tenues !

Et pour rentrer en toute tranquillité, une navette retour vers le bourg est prévue à 00h30.

Une Saint-Patrick placée sous le signe du rugby, de la bière artisanale et de la bonne humeur à partager entre amis ! .

Micro-brasserie La Gang 668 Rue de la Ferronnerie Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 66 96 42 94 events@lagang.fr

English : Saint-Patrick

