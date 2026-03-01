Saint Patrick Bistro le 9 Aulnay
Saint Patrick Bistro le 9 Aulnay samedi 14 mars 2026.
Saint Patrick Bistro le 9
Aulnay Charente-Maritime
Début : 2026-03-14 15:00:00
fin : 2026-03-14 17:00:00
2026-03-14
Cette fête vient d’Irlande, un pays rempli de trèfles, de lutins et de légendes.
Chaque 17 mars, on célèbre Saint Patrick, un homme très gentil qui a appris aux Irlandais de nombreuses choses.
Aulnay 17470 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 33 88 29
English :
This holiday originated in Ireland, a land of shamrocks, leprechauns and legends.
Every March 17, we celebrate Saint Patrick, a very kind man who taught the Irish many things.
