SAINT PATRICK, Café associatif Le Buv’Art, Lasserre-Pradère

SAINT PATRICK Samedi 14 mars, 19h30 Café associatif Le Buv’Art Haute-Garonne

Entrée gratuite, participation libre mais nécessaire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-14T19:30:00+01:00 – 2026-03-14T22:30:00+01:00

Fin : 2026-03-14T19:30:00+01:00 – 2026-03-14T22:30:00+01:00

Pour fêter la Saint Patrick 2026, le Buv’Art, à l’instar des pubs irlandais, accueillera une “session” de musique traditionnelle animée par les musiciens de l’association Arpalhands et de la région.

Au cours de cette rencontre musicale ouverte à tous musiciens, airs traditionnels d’Irlande, d’Occitanie et d’ailleurs se succèderont dans un rythme endiablé dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

Café associatif Le Buv’Art 5 avenue de Bouconne, 31530 Lasserre-Pradère Lasserre-Pradère 31530 Lasserre Haute-Garonne Occitanie

Session de musique traditionnelle