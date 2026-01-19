Saint-Patrick Maddam Chablis
Saint-Patrick Maddam Chablis vendredi 20 mars 2026.
Saint-Patrick
Maddam 4 Rue des Vendanges Chablis Yonne
Gratuit
Début : 2026-03-20 18:00:00
2026-03-20
Venez profiter de la soirée Saint-Patrick chez Maddam, animée par le groupe Gaelic Groove ! Restauration sur place. .
Maddam 4 Rue des Vendanges Chablis 89800 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 45 45 25 62
English : Saint-Patrick
