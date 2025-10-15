Saint-Patrick Colmar

Saint-Patrick

15 rue Robert Schuman Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-03-20 20:00:00

fin : 2026-03-20 23:00:00

Date(s) :

2026-03-20

Célébrons ensemble la Saint Patrick dans la bonne humeur !

Célébrons ensemble la Saint Patrick dans la bonne humeur ! Laissez derrière vous vos soucis et plongez dans l’esprit festif de cette célébration.

Rassemblez vos proches et profitez de cette journée pour vous amuser, déguster des douceurs sucrées et boissons irlandaises. Des musiques celtiques et quelques pas de danse rendront cette fête encore plus dynamique ! Ensemble, célébrons cette culture riche et colorée.

N’oubliez pas de porter quelque chose de vert pour attirer la chance !

Retrouvez toutes les animations, événements et spectacles de la saison 2025/2026 sur www.patinoirecolmar.fr

E-billets et abonnements sur www.patinoirecolmar.fr

INFORMATIONS PRATIQUES

Sans réservation.

Restauration sur place.

La soirée est déconseillée aux jeunes enfants. Les enfants de moins de 12 ans doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte.

Les aides au patinage ne sont pas disponibles les vendredis soir. L’accès en bord de piste en chaussure n’est pas autorisé. .

15 rue Robert Schuman Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 80 09 05 contact@patinoirecolmar.fr

English :

Let’s celebrate St Patrick’s Day together!

German :

Feiern wir gemeinsam den St. Patrick’s Day in guter Stimmung!

Italiano :

Festeggiamo insieme il giorno di San Patrizio!

Espanol :

¡Celebremos juntos el Día de San Patricio!

