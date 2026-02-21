Saint Patrick concert de musique celtique Salle des fêtes d’Amange Amange
Saint Patrick concert de musique celtique Salle des fêtes d’Amange Amange samedi 21 mars 2026.
Saint Patrick concert de musique celtique
Salle des fêtes d’Amange Rue du Stade Amange Jura
Tarif : 0 – 0 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21 19:00:00
fin : 2026-03-22 01:00:00
Date(s) :
2026-03-21
Concert de Saint Patrick par les Baloo’s Brother.
Venez nombreux danser sur la musique Celtique.
Concert gratuit.
Bières bio et petite restauration sur place.
Entrée libre et gratuite. .
Salle des fêtes d’Amange Rue du Stade Amange 39700 Jura Bourgogne-Franche-Comté foyerruralamange@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Saint Patrick concert de musique celtique
L’événement Saint Patrick concert de musique celtique Amange a été mis à jour le 2026-02-21 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE