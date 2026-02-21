Saint Patrick concert de musique celtique Salle des fêtes d’Amange Amange

Saint Patrick concert de musique celtique

Salle des fêtes d’Amange Rue du Stade Amange Jura

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 19:00:00

fin : 2026-03-22 01:00:00

Date(s) :

2026-03-21

Concert de Saint Patrick par les Baloo’s Brother.

Venez nombreux danser sur la musique Celtique.

Concert gratuit.

Bières bio et petite restauration sur place.

Entrée libre et gratuite. .

Salle des fêtes d’Amange Rue du Stade Amange 39700 Jura Bourgogne-Franche-Comté foyerruralamange@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Saint Patrick concert de musique celtique

L’événement Saint Patrick concert de musique celtique Amange a été mis à jour le 2026-02-21 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE