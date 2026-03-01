Saint-Patrick, concert du groupe Lovebirds

La Minute Blonde Carentan-les-Marais Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20 20:00:00

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-20

Alice et Laurent sont de véritables instrumentistes Basse, guitare acoustique, chant et choeurs et pour les prestations en pleine air il y aura batterie percussions. Leurs influences sont Stevie Wonder, Amy Winehouse, Police, Beyoncé, Laureen Hill, Ed Sheeran, Led Zeppelin, Bob Marley, Black Pumas et bien d’autres.

Planches apéritives sur place, entrée libre. .

La Minute Blonde Carentan-les-Marais 50500 Manche Normandie +33 2 50 29 04 37

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Saint-Patrick, concert du groupe Lovebirds

L’événement Saint-Patrick, concert du groupe Lovebirds Carentan-les-Marais a été mis à jour le 2026-03-06 par OT Baie du Cotentin