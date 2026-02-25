Saint-Patrick concert irlandais Grimaucourt-près-Sampigny
1 bis Ferme de Girouet Grimaucourt-près-Sampigny Meuse
Samedi 2026-03-14 18:30:00
Venez fêter la Saint-Patrick avec Hop Farmer.
Repas à réserver jusqu’au 8 mars (Irish-stew à l’agneau et apple cake).
Navette disponible de Void-Vacon Sorcy-Saint-Martin Euville Vignot Commercy Lérouville Vadonville Saint-Mihiel Sampigny Mécrin, réservation jusqu’au 1er mars.
Visite guidée de la brasserie (18h30) et concert de Mac Guiness (20h30).Tout public
1 bis Ferme de Girouet Grimaucourt-près-Sampigny 55500 Meuse Grand Est +33 6 82 99 40 14
English :
Come celebrate St. Patrick’s Day with Hop Farmer.
Reservations required by March 8 (Irish-stew with lamb and apple cake).
Shuttle service available from Void-Vacon Sorcy-Saint-Martin Euville Vignot Commercy Lérouville Vadonville Saint-Mihiel Sampigny Mécrin, booking by March 1.
Guided tour of the brewery (6:30pm) and Mac Guiness concert (8:30pm).
