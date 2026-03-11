Saint patrick Ô’marcat Dax

Saint patrick

Ô’marcat Place Roger Ducos Dax Landes

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-21

Cette année, la Saint Patrick dure toute la semaine chez Ô’Marcat !

Au cœur des Halles de Dax, on passe en mode vert musique live, plats irlandais, pintes qui coulent et ambiance conviviale comme on les aime.

Samedi 14 mars

Soirée Saint Patrick avec le groupe Anatole Anatole (18h-20h)

Suivi de la retransmission du match France -Angleterre

Du mardi 17 au vendredi 20 mars

Dans nos formules du jour un plat irlandais différent chaque midi Irish Stew, Burger, Fish & Chips, Welsh…

Samedi 21 mars

Concert live à 19h30 avec Les Celt-Hikers .

Ô’marcat Place Roger Ducos Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 49 16 75 contact@o-marcat.fr

