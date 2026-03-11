Saint patrick Ô’marcat Dax
Saint patrick Ô’marcat Dax samedi 14 mars 2026.
Saint patrick
Ô’marcat Place Roger Ducos Dax Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14
fin : 2026-03-21
Date(s) :
2026-03-14
Cette année, la Saint Patrick dure toute la semaine chez Ô’Marcat !
Au cœur des Halles de Dax, on passe en mode vert musique live, plats irlandais, pintes qui coulent et ambiance conviviale comme on les aime.
Samedi 14 mars
Soirée Saint Patrick avec le groupe Anatole Anatole (18h-20h)
Suivi de la retransmission du match France -Angleterre
Du mardi 17 au vendredi 20 mars
Dans nos formules du jour un plat irlandais différent chaque midi Irish Stew, Burger, Fish & Chips, Welsh…
Samedi 21 mars
Concert live à 19h30 avec Les Celt-Hikers .
Ô’marcat Place Roger Ducos Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 49 16 75 contact@o-marcat.fr
