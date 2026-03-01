Saint-Patrick Day Mers-les-Bains

Saint-Patrick Day

9 Rue Paul Doumer Mers-les-Bains Somme

Tarif : 35 – 35 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 19:00:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Soirée Saint-Patrick Repas irlandais et concert du groupe Just’In, puis animation DJ.

Une vrai immersion dans la culture irlandaise !

Repas adulte 35€ (Bœuf à la Guiness Fromage Grillé aux pommes 1 bière offerte)

Menu enfant 8€ (Frites Nuggets)

Réservation sur https://lesephemeres.org/evenements et en point de vente à l’espace culturel Leclerc Etalondes, paiement en espèce ou en chèque uniquement.

9 Rue Paul Doumer Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France

English :

St. Patrick’s evening: Irish meal and concert by the band Just?In, followed by DJ entertainment.

A real immersion in Irish culture!

Adult meal: 35? (Beef with Guiness Cheese Grilled with apples 1 complimentary beer)

Children’s menu: 8? (French fries Nuggets)

Reservations on: https://lesephemeres.org/evenements and at the Leclerc Etalondes cultural center, payment by cash or cheque only.

