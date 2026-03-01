Saint-Patrick Day Party Bistr’O Larris La Neuville-aux-Larris
Saint-Patrick Day Party
Bistr’O Larris 1 Rue du Tambour La Neuville-aux-Larris Marne
Début : 2026-03-20 19:00:00
fin : 2026-03-20
2026-03-20
Tout public
Soirée dédiée à la Saint-Patrick au Bistr’O Larris, le vendredi 20 mars 2026 !
Pour l’occasion, ambiance musicale avec Patrick et Minut’Papillon !
Bonne ambiance, bonne cuisine (Welsh et Bœuf à la Guinness au menu) et bonne musique… Pensez à réserver ! .
Bistr’O Larris 1 Rue du Tambour La Neuville-aux-Larris 51480 Marne Grand Est +33 3 26 51 94 72
English : Saint-Patrick Day Party
