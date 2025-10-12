Saint Patrick Flavin

20h00 Bar de la Voûte, place Saint Pierre. Soirée Saint Patrick organisée par l’Assos Flavinoise. Infos au 06 85 51 09 54.
Place Saint Pierre Flavin 12450 Aveyron Occitanie +33 6 85 51 09 54  lassosflavinoise@gmail.com

English :

8:00 pm Bar de la Voûte, place Saint Pierre. Saint Patrick’s evening organized by Assos Flavinoise. Info on 06 85 51 09 54.

German :

20:00 Uhr Bar de la Voûte, Place Saint Pierre. Abend des Heiligen Patrick, organisiert von der Assos Flavinoise. Infos unter 06 85 51 09 54.

Italiano :

ore 20:00 Bar de la Voûte, Place Saint Pierre. Serata di San Patrizio organizzata da Assos Flavinoise. Info allo 06 85 51 09 54.

Espanol :

20.00 h Bar de la Voûte, plaza Saint Pierre. Noche de San Patricio organizada por Assos Flavinoise. Información en el 06 85 51 09 54.

L'événement Saint Patrick Flavin a été mis à jour le 2025-10-07