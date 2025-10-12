Saint Patrick Flavin
Saint Patrick Flavin vendredi 13 mars 2026.
Saint Patrick
Place Saint Pierre Flavin Aveyron
Début : Vendredi 2026-03-13
fin : 2026-03-13
2026-03-13
20h00 Bar de la Voûte, place Saint Pierre. Soirée Saint Patrick organisée par l’Assos Flavinoise. Infos au 06 85 51 09 54.
Place Saint Pierre Flavin 12450 Aveyron Occitanie +33 6 85 51 09 54 lassosflavinoise@gmail.com
English :
8:00 pm Bar de la Voûte, place Saint Pierre. Saint Patrick’s evening organized by Assos Flavinoise. Info on 06 85 51 09 54.
German :
20:00 Uhr Bar de la Voûte, Place Saint Pierre. Abend des Heiligen Patrick, organisiert von der Assos Flavinoise. Infos unter 06 85 51 09 54.
Italiano :
ore 20:00 Bar de la Voûte, Place Saint Pierre. Serata di San Patrizio organizzata da Assos Flavinoise. Info allo 06 85 51 09 54.
Espanol :
20.00 h Bar de la Voûte, plaza Saint Pierre. Noche de San Patricio organizada por Assos Flavinoise. Información en el 06 85 51 09 54.
L’événement Saint Patrick Flavin a été mis à jour le 2025-10-07 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)