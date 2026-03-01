Saint-Patrick

Salle communale sous la mairie Fort-du-Plasne Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 19:00:00

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Venez nombreux à la Saint-Patrick de Fort du Plasne!

Partagez des planches de charcuterie à la buvette (sous licence IV)!

Soirée organisée par le comité d’animations de la commune de Fort du Plasne, dans la salle communale. .

Salle communale sous la mairie Fort-du-Plasne 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 14 42 communefortduplasne@wanadoo.fr

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English : Saint-Patrick

L’événement Saint-Patrick Fort-du-Plasne a été mis à jour le 2026-03-11 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX