Saint-Patrick Fort-du-Plasne
Saint-Patrick Fort-du-Plasne samedi 21 mars 2026.
Saint-Patrick
Salle communale sous la mairie Fort-du-Plasne Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21 19:00:00
fin : 2026-03-21
Date(s) :
2026-03-21
Venez nombreux à la Saint-Patrick de Fort du Plasne!
Partagez des planches de charcuterie à la buvette (sous licence IV)!
Soirée organisée par le comité d’animations de la commune de Fort du Plasne, dans la salle communale. .
Salle communale sous la mairie Fort-du-Plasne 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 14 42 communefortduplasne@wanadoo.fr
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English : Saint-Patrick
L’événement Saint-Patrick Fort-du-Plasne a été mis à jour le 2026-03-11 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX