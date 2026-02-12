Saint-Patrick ! Microbrasserie L’Esk’Ale Kernascléden
Saint-Patrick ! Microbrasserie L’Esk’Ale Kernascléden vendredi 20 mars 2026.
Saint-Patrick !
Microbrasserie L’Esk’Ale 25 Rue des Rohan Kernascléden Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-20 17:30:00
fin : 2026-03-20 21:00:00
Date(s) :
2026-03-20
La microbrasserie l’Esk’Ale organise une soirée de la Saint Patrick ! .
Microbrasserie L’Esk’Ale 25 Rue des Rohan Kernascléden 56540 Morbihan Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Saint-Patrick ! Kernascléden a été mis à jour le 2026-02-12 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan