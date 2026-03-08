Saint Patrick La Gacilly
Saint Patrick La Gacilly samedi 21 mars 2026.
Saint Patrick
Salle des sports La Gacilly Morbihan
2026-03-21
Soirée spéciale Saint Patrick
Au menu
Burger maison + cookie maison 10 €
La soirée sera animée par le DJ Magic Dance.
A la salle des sports de Glénac. .
Salle des sports La Gacilly 56200 Morbihan Bretagne +33 7 68 20 79 81
