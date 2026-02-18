Saint-Patrick

Les Corvées-les-Yys Eure-et-Loir

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 19:00:00

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Venez fêter la Saint-Patrick à la Salle des fêtes des Corvées-Les-Yys

Découvrez les secrets de fabrication du cidre et de la bière de 19h à 19h45.

Fêtons la Saint-Patrick ensemble autours d’un repas irlandais et un bal rock and celt, à partir de 19h45 20 .

Les Corvées-les-Yys 28240 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 15 08 58 60

English :

Come and celebrate St. Patrick’s Day at the Salle des fêtes in Les Corvées-Les-Yys

