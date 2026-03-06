Saint-Patrick

Lussagnet-Lusson Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

19h/20h happy Hour. 20h repas. 21h10 diffusion en direct du tournoi des 6 nations.

Que la chance soit avec vous, animations toute la soirée avec gains et musique. Réservation avant le 10 mars. .

Lussagnet-Lusson 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 88 47 39

English : Saint-Patrick

