Saint-Patrick Rue Pont-Ar-Laër Moëlan-sur-Mer
Saint-Patrick Rue Pont-Ar-Laër Moëlan-sur-Mer samedi 28 mars 2026.
Saint-Patrick
Rue Pont-Ar-Laër Centre culturel l’Ellipse Moëlan-sur-Mer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 19:30:00
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Du Folk, du Celte, de l’Irish mais aussi du Rock …du régional et d’ailleurs.
Bref encore un grand moment de musique à l’Ellipse avec toujours nos Leprechauns pour vous servir.
GRUMPY O’SHEEP
Originaire de la région de Belfort (France), ce duo hors normes mélange avec énergie et talent les couleurs des mélodies Irlandaises empreintes de tourbe, de whisky et de bière et les rythmiques endiablées de la guitare espagnole le tout dans une interprétation résolument Rock .
KORNOG HILLS
Groupe de rock celtique — Entre tradition et puissance métallique.
C’est un mélange tonique d’airs celtiques venus d’Irlande et de riffs rock. On réécrit les mélodies traditionnelles pour leur donner une nouvelle vie, plus tonique. .
Rue Pont-Ar-Laër Centre culturel l’Ellipse Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne
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English : Saint-Patrick
L’événement Saint-Patrick Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-03-24 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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