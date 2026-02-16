Saint-Patrick V and B Montceau-les-Mines
Saint-Patrick V and B Montceau-les-Mines vendredi 13 mars 2026.
Saint-Patrick
V and B 16 rue de Marigny Montceau-les-Mines Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-13 18:00:00
fin : 2026-03-13 23:00:00
Date(s) :
2026-03-13
Viens fêter la Saint-Patrick avec nous & le tribute du groupe mythique irlandais U2 ! .
V and B 16 rue de Marigny Montceau-les-Mines 71300 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 78 17 04
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Saint-Patrick
L’événement Saint-Patrick Montceau-les-Mines a été mis à jour le 2026-02-16 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)