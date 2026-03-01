Saint Patrick par la Comité de Jumelage Crozon-Sligo Crozon

Saint Patrick par la Comité de Jumelage Crozon-Sligo Crozon samedi 28 mars 2026.

Saint Patrick par la Comité de Jumelage Crozon-Sligo

Salle Ty Skol Crozon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 18:30:00
fin : 2026-03-28

Date(s) :
2026-03-28

Au programme

Beltany Folk Irlandais
Hyacynthe Le Hénaff Folk Breton et Irlandais
Kan Ar Guermeur Fest Noz

Petite restauration sur place   .

Salle Ty Skol Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 6 88 24 59 49 

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English :

L’événement Saint Patrick par la Comité de Jumelage Crozon-Sligo Crozon a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime

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