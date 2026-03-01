Saint Patrick par la Comité de Jumelage Crozon-Sligo Crozon
Saint Patrick par la Comité de Jumelage Crozon-Sligo Crozon samedi 28 mars 2026.
Saint Patrick par la Comité de Jumelage Crozon-Sligo
Salle Ty Skol Crozon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 18:30:00
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Au programme
Beltany Folk Irlandais
Hyacynthe Le Hénaff Folk Breton et Irlandais
Kan Ar Guermeur Fest Noz
Petite restauration sur place .
Salle Ty Skol Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 6 88 24 59 49
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Saint Patrick par la Comité de Jumelage Crozon-Sligo Crozon a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime
Prochains événements à Crozon (Finistère)
- Spectacle dîner cabaret Rives et dérives ty cabaret Crozon — 27 mars 2026
- Soleil planète Améthyste Crozon — 30 mars 2026
- Vide-grenier Vide-Jardin Presqu’île Horticulture Salle Nominoë Crozon — 5 avril 2026
- Défilé poétique Crozon — 7 avril 2026
- DENEZ PRIGENT – L’AMETHYSTE Crozon — 11 avril 2026