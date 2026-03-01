Saint Patrick par la Comité de Jumelage Crozon-Sligo

Salle Ty Skol Crozon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 18:30:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Au programme

Beltany Folk Irlandais

Hyacynthe Le Hénaff Folk Breton et Irlandais

Kan Ar Guermeur Fest Noz

Petite restauration sur place .

Salle Ty Skol Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 6 88 24 59 49

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English :

L’événement Saint Patrick par la Comité de Jumelage Crozon-Sligo Crozon a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime