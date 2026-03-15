Saint-Patrick Party

85 Rue Saint-Pierre Beauvais Oise

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-15 12:00:00

fin : 2026-03-15

Date(s) :

2026-03-15

Rendez-vous dimanche 15 mars à partir de 12h, au pied de la cathédrale de Beauvais pour une Saint Patrick festive et gourmande !

Repas spectacle avec Vigon And So Swing

Guest DJ Micka

Menu 20€

• Terrine du chef

• Bœuf à la Guinness

• Tarte aux pommes

Une ambiance conviviale, de la bonne musique et une journée placée sous le signe de la fête irlandaise !

Réservations 03 44 45 18 30

Rendez-vous dimanche 15 mars à partir de 12h, au pied de la cathédrale de Beauvais pour une Saint Patrick festive et gourmande !

Repas spectacle avec Vigon And So Swing

Guest DJ Micka

Menu 20€

• Terrine du chef

• Bœuf à la Guinness

• Tarte aux pommes

Une ambiance conviviale, de la bonne musique et une journée placée sous le signe de la fête irlandaise !

Réservations 03 44 45 18 30 .

85 Rue Saint-Pierre Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France +33 3 44 45 18 30

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English :

Join us on Sunday, March 15th from 12pm, at the foot of Beauvais Cathedral for a festive, gourmet Saint Patrick’s Day!

Meal and show with Vigon And So Swing

Guest: DJ Micka

Menu ? 20?

? Chef’s terrine

? Beef with Guinness

? Apple pie

A friendly atmosphere, good music and a day dedicated to Irish festivities!

Reservations: 03 44 45 18 30

L’événement Saint-Patrick Party Beauvais a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis