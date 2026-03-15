Saint-Patrick Party Beauvais
Saint-Patrick Party Beauvais dimanche 15 mars 2026.
Saint-Patrick Party
85 Rue Saint-Pierre Beauvais Oise
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-15 12:00:00
fin : 2026-03-15
Date(s) :
2026-03-15
Rendez-vous dimanche 15 mars à partir de 12h, au pied de la cathédrale de Beauvais pour une Saint Patrick festive et gourmande !
Repas spectacle avec Vigon And So Swing
Guest DJ Micka
Menu 20€
• Terrine du chef
• Bœuf à la Guinness
• Tarte aux pommes
Une ambiance conviviale, de la bonne musique et une journée placée sous le signe de la fête irlandaise !
Réservations 03 44 45 18 30
Rendez-vous dimanche 15 mars à partir de 12h, au pied de la cathédrale de Beauvais pour une Saint Patrick festive et gourmande !
Repas spectacle avec Vigon And So Swing
Guest DJ Micka
Menu 20€
• Terrine du chef
• Bœuf à la Guinness
• Tarte aux pommes
Une ambiance conviviale, de la bonne musique et une journée placée sous le signe de la fête irlandaise !
Réservations 03 44 45 18 30 .
85 Rue Saint-Pierre Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France +33 3 44 45 18 30
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Join us on Sunday, March 15th from 12pm, at the foot of Beauvais Cathedral for a festive, gourmet Saint Patrick’s Day!
Meal and show with Vigon And So Swing
Guest: DJ Micka
Menu ? 20?
? Chef’s terrine
? Beef with Guinness
? Apple pie
A friendly atmosphere, good music and a day dedicated to Irish festivities!
Reservations: 03 44 45 18 30
L’événement Saint-Patrick Party Beauvais a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis