Saint Patrick Rocroi
Saint Patrick Rocroi samedi 14 mars 2026.
Saint Patrick
Bastion du Dauphin Rocroi Ardennes
Venez participer à la St Patrick au Bastion du Dauphin de la ville de Rocroy.restauration sur place 10€ fish and chips ou burger pulled pok
Bastion du Dauphin Rocroi 08230 Ardennes Grand Est +33 6 43 90 84 01
English :
Come and take part in St Patrick’s Day at the Bastion du Dauphin in Rocroy. Catering on site 10? fish and chips or pulled pok burger
L’événement Saint Patrick Rocroi a été mis à jour le 2026-02-11 par Ardennes Tourisme