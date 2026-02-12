Saint Patrick Rocroi

Saint Patrick Rocroi samedi 14 mars 2026.

Bastion du Dauphin Rocroi Ardennes

Tarif : – –

Venez participer à la St Patrick au Bastion du Dauphin de la ville de Rocroy.restauration sur place 10€ fish and chips ou burger pulled pok
Bastion du Dauphin Rocroi 08230 Ardennes Grand Est +33 6 43 90 84 01 

English :

Come and take part in St Patrick’s Day at the Bastion du Dauphin in Rocroy. Catering on site 10? fish and chips or pulled pok burger

