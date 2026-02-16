Saint-Patrick Saint-Germain-du-Salembre

Saint-Patrick

Venez vous amuser à l’occasion de la fête de la Saint-Patrick !

Retransmission rugby Le Crunch France-Angleterre. Buvette et petite restauration sur place (bière, jus de fruits, café, gâteaux, soupe, planche charcuterie et fromage).

19h, salle des fêtes.

Comité des fêtes 06 73 90 08 10

Salle des fêtes Saint-Germain-du-Salembre 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 90 08 10 comitedesfetes.saintgermain@gmail.com

English : Saint-Patrick

Come and join in the St. Patrick’s Day fun!

Rugby broadcast: Le Crunch France-Angleterre. Refreshments and snacks on site (beer, fruit juice, coffee, cakes, soup, charcuterie and cheese boards).

7pm, salle des fêtes.

