Saint Patrick Salle de la Mairie de Pont-Péan Pont-Péan Samedi 14 mars, 19h30 Entrée 5€

Fête de la Saint Patrick organisée par le Comité de Jumelage de Pont-Péan

Le Comité de Jumelage de Pont-Péan organise sa fête de la Saint Patrick, le samedi 14 mars 2026, à partir de 19h30, à la salle du Conseil.

la soirée sera animée par le Groupe Trio Grains de Reel.

Restauration possible sur place.

Entrée 5€, réservation conseillée.

Début : 2026-03-14T19:30:00.000+01:00

Fin : 2026-03-14T23:30:00.000+01:00

comitedejumelage.pontpean@gmail.com

Salle de la Mairie de Pont-Péan 2 avenue du chemin vert Pont-Péan Pont-Péan 35131 Ille-et-Vilaine



