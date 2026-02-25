Saint Patrick Salle de la Mairie de Pont-Péan Pont-Péan
Saint Patrick Salle de la Mairie de Pont-Péan Pont-Péan Samedi 14 mars, 19h30 Entrée 5€
Fête de la Saint Patrick organisée par le Comité de Jumelage de Pont-Péan
Le Comité de Jumelage de Pont-Péan organise sa fête de la Saint Patrick, le samedi 14 mars 2026, à partir de 19h30, à la salle du Conseil.
la soirée sera animée par le Groupe Trio Grains de Reel.
Restauration possible sur place.
Entrée 5€, réservation conseillée.
Début : 2026-03-14T19:30:00.000+01:00
Fin : 2026-03-14T23:30:00.000+01:00
comitedejumelage.pontpean@gmail.com
Salle de la Mairie de Pont-Péan 2 avenue du chemin vert Pont-Péan Pont-Péan 35131 Ille-et-Vilaine