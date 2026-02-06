Saint-Patrick,100% rugby ! Café associatif Urcuit

Saint-Patrick,100% rugby !

Café associatif 154 Rte du Bourg Urcuit Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Rendez-vous pour la retransmission en direct des matchs du Tournoi des 6 Nations, avec des animations pour les enfants, une offre de restauration sur place et une buvette.

Tout est pensé pour passer un moment simple, chaleureux et intergénérationnel dans une ambiance Saint-Patrick et un esprit village ! .

Café associatif 154 Rte du Bourg Urcuit 64990 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 65 05 ape.urcuit@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Saint-Patrick,100% rugby !

L’événement Saint-Patrick,100% rugby ! Urcuit a été mis à jour le 2026-02-04 par Office de Tourisme Pays Basque