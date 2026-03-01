Saint-Patrick’s Day L’entrepote Plomodiern
L’entrepote 6 Rue de la Presqu’Île Plomodiern Finistère
Début : 2026-03-14 19:00:00
La St Patrick est de retour à L’entrepote
Soirée irlandaise pleine d’énergie avec @Sinn & @Maelyss_dance
Entrée libre Places limitées
Repas 20 € Chicken Pie Tourte irlandaise de poulet flambé au whisky champignons et olives & Cheesecake ou Muffin au chocolat Pensez à réserver
Pintes & Irish Coffee au comptoir .
L’entrepote 6 Rue de la Presqu’Île Plomodiern 29550 Finistère Bretagne +33 2 98 93 46 87
