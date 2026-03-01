Saint-Patrick’s Day L’entrepote Plomodiern

Saint-Patrick’s Day

L’entrepote 6 Rue de la Presqu’Île Plomodiern Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 19:00:00

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

La St Patrick est de retour à L’entrepote

Soirée irlandaise pleine d’énergie avec @Sinn & @Maelyss_dance

Entrée libre Places limitées

Repas 20 € Chicken Pie Tourte irlandaise de poulet flambé au whisky champignons et olives & Cheesecake ou Muffin au chocolat Pensez à réserver

Pintes & Irish Coffee au comptoir .

L’entrepote 6 Rue de la Presqu’Île Plomodiern 29550 Finistère Bretagne +33 2 98 93 46 87

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Saint-Patrick’s Day

L’événement Saint-Patrick’s Day Plomodiern a été mis à jour le 2026-03-02 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE