Saint-Patrick's Day L'entrepote Plomodiern samedi 14 mars 2026.

L'entrepote 6 Rue de la Presqu'Île Plomodiern Finistère

Début : 2026-03-14 19:00:00
2026-03-14

La St Patrick est de retour à L’entrepote
Soirée irlandaise pleine d’énergie avec @Sinn & @Maelyss_dance
Entrée libre Places limitées
Repas 20 € Chicken Pie Tourte irlandaise de poulet flambé au whisky champignons et olives & Cheesecake ou Muffin au chocolat Pensez à réserver
Pintes & Irish Coffee au comptoir   .

L’entrepote 6 Rue de la Presqu’Île Plomodiern 29550 Finistère Bretagne +33 2 98 93 46 87 

English : Saint-Patrick’s Day

