Saint Patrick’s Game au Manoir des Douets Fleuris Manoir des Douets Fleuris Cancale

Saint Patrick’s Game au Manoir des Douets Fleuris

Manoir des Douets Fleuris 13 Rue des Douets Fleuris Cancale Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-17 19:00:00

fin : 2026-03-17 22:00:00

Date(s) :

2026-03-17

Venez célébrer l’Irlande dans une ambiance festive et conviviale musique, bonne humeur et esprit de fête au rendez vous !

Participez à notre grand jeu, en solo ou en équipe et relevez les défis dans la joie et la convivialité.

Entre amis ou en famille partageons un moment chaleureux aux couleurs du vert ! .

