Saint Patrick’s gaua Espelette samedi 21 mars 2026.
Salle Napurrak Espelette Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Repas daube de boeuf à l’irlandaise, brownie crème anglaise, café et vin. Réservations avant le 14 mars. Dress code vert. .
Salle Napurrak Espelette 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 46 78 13
