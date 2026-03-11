Saint Patrick’s Night | Concert Poor Paddy Le Tortoni Eymet

Saint Patrick’s Night | Concert Poor Paddy

Le Tortoni 3 Avenue de Sainte-Foy Eymet Dordogne

Début : 2026-03-17

fin : 2026-03-17

2026-03-17

Venez nombreux fêter la St-Patrick avec la groupe Poor Paddy !

Brian et Seán O’Connell, les faux frères , se sont rencontrés par hasard autour d’une guitare folk, de quelques chansons et d’un nom de famille commun. Depuis cette rencontre, Brian, originaire de Derry, et Seán, venu de Dublin, parcourent ensemble les chansons de leur île natale depuis plusieurs années. .

