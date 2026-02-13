Saint Patrick’s Party Salle polyvalente Jean-Jacques Poëtte Behonne

Saint Patrick’s Party

Salle polyvalente Jean-Jacques Poëtte 1 Grande Rue Behonne Meuse

35 EUR

35

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Samedi 2026-03-14 19:30:00

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Envie de vous immerger dans une ambiance irlandaise authentique ?

Venez fêter la Saint Patrick avec l’Association pour la promotion de l’Irlande en Meuse !

Buffet dansant irlandais animé par le groupe de musique traditionnelle irlandaise Hop Corner.

Réservation par téléphone.Tout public

35 .

Salle polyvalente Jean-Jacques Poëtte 1 Grande Rue Behonne 55000 Meuse Grand Est +33 6 88 83 43 32

English :

Would you like to immerse yourself in an authentic Irish atmosphere?

Come and celebrate St. Patrick’s Day with the Association pour la promotion de l’Irlande en Meuse!

Irish buffet dance with traditional Irish music band Hop Corner.

Book by phone.

