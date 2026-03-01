Saint Patricl MADIRAN Madiran

Saint Patricl

MADIRAN Foyer rural Madiran Hautes-Pyrénées

Tarif : – – 13 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20 19:30:00

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-20

Madiran fête la Saint-Patrick

Ambiance irlandaise au cœur du village de Madiran ! Le Comité des Fêtes vous invite à célébrer la Saint-Patrick lors d’une soirée conviviale mêlant gourmandise et musique.

La soirée débute à 19h30 avec un repas sur réservation

Fish & Chips accompagné d’un dessert 13 € par personne.

À partir de 21h30, place à la musique avec des concerts en entrée libre. Deux groupes animeront la soirée Off The Boat et Les Gésiers en Salade, pour une ambiance festive et décontractée.

Une belle occasion de partager un moment convivial à Madiran, entre amis ou en famille.

MADIRAN Foyer rural Madiran 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie

English :

Madiran celebrates St. Patrick’s Day

Irish atmosphere in the heart of Madiran village! The Comité des Fêtes invites you to celebrate St. Patrick?s Day with a convivial evening of food and music.

The evening begins at 7:30pm with a meal (reservation required):

Fish & Chips with dessert ? 13 ? per person.

From 9:30pm onwards, it’s time for live music, with free admission. Two bands will entertain the evening: Off The Boat and Les Gésiers en Salade, for a festive and relaxed atmosphere.

? A great opportunity to share a convivial moment in Madiran, with friends or family.

