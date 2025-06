SAINT PAUL EN FÊTE ROUTE DE GRENADE Saint-Paul-sur-Save 27 juin 2025 07:00

Saint-Paul-sur-Save en fête du 27 au 29 juin 2025 3 jours de musique, tradition et festivités pour petits et grands !

Prêt·e à vivre un week-end de fête inoubliable ? Du 27 au 29 juin, le village de Saint-Paul-sur-Save se transforme en un haut lieu de convivialité avec sa traditionnelle fête foraine. Concerts live, animations familiales, feu d’artifice, food trucks, tournoi de pétanque… Il y en aura pour tous les goûts !

Le programme détaillé

VENDREDI 27 JUIN à 18h00 Messe d’ouverture, à 19h00 Lancement officiel de la fête foraine, puis à partir de 22h00 Soirée dansante Années 80/90 animée par DJ FH SOUND LIGHTS. Ambiance garantie pour danser jusqu’au bout de la nuit ! Food trucks sur place.

SAMEDI 28 JUIN à partir de 22h00 Grand bal avec l’orchestre CANYON, puis à 22h30 Retraite aux flambeaux suivie d’un feu d’artifice spectaculaire. Restauration sur place pour profiter de la soirée sans soucis.

DIMANCHE 29 JUIN rendez-vous à 13h00 pour le Tournoi de pétanque organisé par l’ACCA, puis à 18h00 Dépôt de gerbe et apéritif offert par la Mairie suivi du Concert live du Pirates Party Band, ambiance festive garantie ! 21h30 Clôture de la fête foraine. .

Saint-Paul-sur-Save 31530 Haute-Garonne Occitanie cdf.stpaulsursave@gmail.com

English :

Saint-Paul-sur-Save en fête from June 27 to 29, 2025: 3 days of music, tradition and festivities for young and old!

German :

Saint-Paul-sur-Save in Feststimmung vom 27. bis 29. Juni 2025: 3 Tage Musik, Tradition und Festlichkeiten für Groß und Klein!

Italiano :

Saint-Paul-sur-Save festeggia dal 27 al 29 giugno 2025: 3 giorni di musica, tradizione e festeggiamenti per grandi e piccini!

Espanol :

Saint-Paul-sur-Save lo celebra del 27 al 29 de junio de 2025: ¡3 días de música, tradición y fiesta para grandes y pequeños!

