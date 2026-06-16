Saint-Perdon

Saint Perdon fait son cinéma

Saint-Perdon Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-16 19:00:00

fin : 2026-06-16 21:00:00

Date(s) :

2026-06-16

Projection du film Marsupilami.

Inscription obligatoire auprès de la médiathèque .

Saint-Perdon 40090 Landes Nouvelle-Aquitaine mediatheque@saint-perdon.com

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English : Saint Perdon fait son cinéma

L’événement Saint Perdon fait son cinéma Saint-Perdon a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Mont-de-Marsan