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Saint Perdon fait son cinéma Saint-Perdon

Saint Perdon fait son cinéma Saint-Perdon

Saint Perdon fait son cinéma Saint-Perdon mardi 16 juin 2026.

Ville : 40090 Saint-Perdon

Département : Landes

Début : mardi 16 juin 2026

Fin : mardi 16 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Saint-Perdon

Saint Perdon fait son cinéma

Saint-Perdon Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-16 19:00:00
fin : 2026-06-16 21:00:00

Date(s) :
2026-06-16

Projection du film Marsupilami.
Inscription obligatoire auprès de la médiathèque   .

Saint-Perdon 40090 Landes Nouvelle-Aquitaine   mediatheque@saint-perdon.com

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English : Saint Perdon fait son cinéma

L’événement Saint Perdon fait son cinéma Saint-Perdon a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Mont-de-Marsan

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