Saint Perdon fait son cinéma Saint-Perdon
Saint Perdon fait son cinéma Saint-Perdon mardi 16 juin 2026.
Saint-Perdon
Saint Perdon fait son cinéma
Saint-Perdon Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-16 19:00:00
fin : 2026-06-16 21:00:00
Date(s) :
2026-06-16
Projection du film Marsupilami.
Inscription obligatoire auprès de la médiathèque .
Saint-Perdon 40090 Landes Nouvelle-Aquitaine mediatheque@saint-perdon.com
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English : Saint Perdon fait son cinéma
L’événement Saint Perdon fait son cinéma Saint-Perdon a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Mont-de-Marsan
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