Saint-Pierre des Marins Fécamp

Du samedi 31 janvier au lundi 2 février 2026 à Fécamp

Fécamp rendra hommage à son histoire maritime et à celles et ceux qui ont vécu de la mer à l’occasion de la 28ᵉ édition de la Saint-Pierre des Marins, qui se déroulera du samedi 31 janvier au lundi 2 février 2026. Trois journées de cérémonies, de traditions et de recueillement, ouvertes à toutes et à tous, viendront célébrer la mémoire des marins et le patrimoine maritime fécampois.

Samedi 31 janvier 2026 ouverture et patrimoine

À 15h00, un cortège officiel se formera devant la mairie avant de rejoindre le Musée des Pêcheries, quai Jean-Recher. Il sera composé des personnalités, de la Société musicale des Loges et de l’association havraise Les Machus , qui défileront et danseront en costumes traditionnels normands.

Le vernissage de l’exposition ” La sécherie de la Compagnie Générale de Grande Pêche”, organisée par le service du patrimoine, aura lieu Au Musée Les Pêcheries.

Dimanche 1er février 2026 cérémonies et bénédiction des navires

La journée débutera à 9h45 par la messe souvenir de la Saint-Pierre des Marins en l’Abbatiale de la Sainte-Trinité, avec la participation de la chorale.

À 11h15, à l’issue de la messe, le cortège se rendra au Petit Parc, rue Alexandre Legros. Un dépôt de gerbes aura lieu au pied du cénotaphe en mémoire des marins disparus ou péris en mer, en présence des autorités et des personnalités.

À 12h15, se dérouleront la bénédiction des navires à quai dans le bassin Bérigny, ainsi que la remise de décorations.

La cérémonie se clôturera par des allocutions dans l’espace de la Criée.

Lundi 2 février 2026 recueillement et mémoire

À 10h30, une messe en mémoire des marins disparus ou péris en mer sera célébrée en l’Abbatiale de la Sainte-Trinité, avec la participation du Chœur d’Hommes d’Yport.

Vers 12h00, des hommages et dépôts de gerbes auront lieu successivement au calvaire, puis au mémorial des marins disparus et péris en mer, situé dans l’enceinte de la chapelle Notre-Dame de Salut.

À travers cette 28ᵉ édition de la Saint-Pierre des Marins, l’Association des Terre-Neuvas en lien avec la Ville de Fécamp perpétue une tradition profondément ancrée dans son identité, en honorant la mémoire des marins et en valorisant son exceptionnel patrimoine maritime. .

