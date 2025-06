Saint-Pierre et Saint-Paul fêtent leur Eglise Breuil-la-Réorte 28 juin 2025 07:00

Charente-Maritime

Saint-Pierre et Saint-Paul fêtent leur Eglise 41 Rue de l’Eglise Breuil-la-Réorte Charente-Maritime

Début : 2025-06-28

fin : 2025-06-28

2025-06-28

Saint-Pierre et Saint-Paul fêtent leur Église avec l’Harmonie Départementale de la Charente-Maritime.

Au programme

18h Célébration

19h Concert conté

20h30 Pique-nique partagé

.

41 Rue de l’Eglise

Breuil-la-Réorte 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 68 31 31 harmonie.departementale.17@gmail.com

English :

Saint-Pierre and Saint-Paul celebrate their church with the Harmonie Départementale de la Charente-Maritime.

Program:

6pm: Celebration

7pm: Storytelling concert

8:30pm: Shared picnic

German :

Saint-Pierre und Saint-Paul feiern ihre Kirche mit der Harmonie Départementale de la Charente-Maritime.

Auf dem Programm stehen:

18 Uhr: Feier

19 Uhr: Erzähltes Konzert

20.30 Uhr: Gemeinsames Picknick

Italiano :

Saint-Pierre e Saint-Paul celebrano la loro chiesa con l’Harmonie Départementale de la Charente-Maritime.

In programma:

ore 18.00: Celebrazione

ore 19.00: Concerto di narrazione

20.30: Picnic condiviso

Espanol :

Saint-Pierre y Saint-Paul celebran su iglesia con la Harmonie Départementale de la Charente-Maritime.

En el programa:

18.00 h: Celebración

19.00 h: Concierto cuentacuentos

20.30 h: Comida campestre compartida

