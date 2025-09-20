Saint-Pierre / Mémorial de la catastrophe de 1902 | Musée Frank A. Perret / Visite libre Musée Frank A. Perret – mémorial de la catastrophe de 1902 Saint-Pierre

Saint-Pierre / Mémorial de la catastrophe de 1902 | Musée Frank A. Perret / Visite libre 20 et 21 septembre Musée Frank A. Perret – mémorial de la catastrophe de 1902 Martinique

Entrée libre et gratuite

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-21T00:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-22T00:00:00

Le Mémorial de la catastrophe de 1902 | Musée Frank A. Perret témoigne de l’éruption de la montagne Pelée et de la destruction de la ville de Saint-Pierre le 8 mai 1902.

Venez découvrir l’événement dramatique qui a changé l’histoire de la Martinique au début du XXème siècle dans le cadre architectural résolument contemporain du plus ancien musée de la Martinique. Parcourez la nouvelle exposition permanente qui rend hommage aux victimes et présente les vestiges de la catastrophe accompagnés de photographies et de films anciens.

0596 78 15 16

www.memorial1902.org | facebook.com/memorial1902

Musée Frank A. Perret – mémorial de la catastrophe de 1902 169 Rue Victor Hugo, 97250 Saint-Pierre, France Saint-Pierre 97250 Martinique Martinique 596596781516 https://www.memorial1902.org [{« link »: « http://www.memorial1902.org »}] La collection présentée dans l’exposition permanente du Mémorial de la Catastrophe de 1902 – Musée Frank A. Perret témoigne des éruptions de la montagne Pelée et de la destruction de la ville de Saint-Pierre. Ce lieu a été pensé pour répondre aux attentes de publics diversifiés, pour favoriser la construction d’un patrimoine commun en apportant informations et connaissances en étant en prise directe avec une recherche en construction. Il se veut un lieu d’ancrage mémoriel et un instrument de rayonnement culturel en s’adressant d’abord à l’humanité de chacun des visiteurs et en valorisant une histoire et une mémoire partagée, ouverte sur le monde. Il contribue par sa qualité architecturale et par les ambitions d’une muséographie à la signature contemporaine au rayonnement de la Ville d’art et d’histoire.

