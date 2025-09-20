Saint-Pons : Du clocher vernissé aux ruelles pavées Centre bourg Saint-Pons
Saint-Pons : Du clocher vernissé aux ruelles pavées Centre bourg Saint-Pons samedi 20 septembre 2025.
Saint-Pons : Du clocher vernissé aux ruelles pavées Samedi 20 septembre, 10h00 Centre bourg Ardèche
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:30:00
Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:30:00
Pour ces JEP 2025, (re)découvrez Saint-Pons, village de la CC Berg et Coiron :) .
Perché sur les pentes du Coiron, le Pays d’art et d’histoire vous invite à parcourir les ruelles sinueuses et à découvrir le patrimoine pluriséculaire du charmant village de Saint-Pons. Né autour de son église romane du XIᵉ siècle, ce bourg médiéval vous dévoilera ses secrets au cours d’une balade guidée.
RDV : Place du lavoir.
Visite commentée à 10h
Durée : 1h30
Contact :
Téléphone : 04 75 91 45 09
Mail : mediationculturelle@vivaraismeridional.fr
Au plaisir de vous accueillir et de célébrer ces JEP avec vous ;) !
Centre bourg 07580 Saint-Pons Saint-Pons 07580 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « mailto:mediationculturelle@vivaraismeridional.fr »}]
Pour ces JEP 2025, (re)découvrez Saint-Pons, village de la CC Berg et Coiron :) .
Ministère de la Culture