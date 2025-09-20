Saint-Pons : Du clocher vernissé aux ruelles pavées Centre bourg Saint-Pons

Saint-Pons : Du clocher vernissé aux ruelles pavées Samedi 20 septembre, 10h00 Centre bourg Ardèche

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:30:00

Pour ces JEP 2025, (re)découvrez Saint-Pons, village de la CC Berg et Coiron :) .

Perché sur les pentes du Coiron, le Pays d’art et d’histoire vous invite à parcourir les ruelles sinueuses et à découvrir le patrimoine pluriséculaire du charmant village de Saint-Pons. Né autour de son église romane du XIᵉ siècle, ce bourg médiéval vous dévoilera ses secrets au cours d’une balade guidée.

RDV : Place du lavoir.

Visite commentée à 10h

Durée : 1h30

Contact :

Téléphone : 04 75 91 45 09

Mail : mediationculturelle@vivaraismeridional.fr

Au plaisir de vous accueillir et de célébrer ces JEP avec vous ;) !

Centre bourg 07580 Saint-Pons Saint-Pons 07580 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes

