Saint-Quentin 40ème Marché aux fleurs

Venez flâner au 40e Marché aux Fleurs à Saint-Quentin

Rendez-vous le dimanche 11 mai, de 8h à 18h, au Parc des Champs-Élysées, pour la 40ème édition du traditionnel Marché aux Fleurs.

Au programme retrouvez les commerçants et les artisans, et venez profiter de nombreuses animations exposition des créations des écoles et des centres de loisirs, buvette et restauration… Un programme riche et varié vous attend !

Participez au concours des maisons et balcons fleuris 2025.

Inscriptions par téléphone au 03 23 06 92 57.

Et ne manquez pas le Village d’Art, ouvert de 8h à 18h sur les Champs-Élysées marché artisanal, exposition de tableaux, ateliers créatifs pour petits et grands ! 00 .

68 Rue de Baudreuil

Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 06 92 57

