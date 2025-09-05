Saint-Quentin Beer Festival 2025 Saint-Quentin

Saint-Quentin Beer Festival 2025

Saint-Quentin Aisne

Rendez-vous sur la Place de l’Hôtel de Ville pour la 7ème édition du Saint-Quentin Beer Festival dans une ambiance festive et conviviale du 5 au 8 septembre !

Retrouvez les brasseries de la région pour déguster les meilleures bières, au rythme des concerts.

Ambiance pop rock, Jazz, variété & Dj.

Tarifs

– Entrée 6€ avec gobelet.

– Le lundi gratuit.

– Adolescent (à partir de 16 ans) 3€ sans gobelet.

– Pass Week-end 15€

Une manifestation mise en place par les Boutiques de Saint-Quentin.

Horaires

-Vendredi 17h/0h30

– Samedi 14h/0h30

– Dimanche 14h/22h30

– Lundi 11h/18h 15 .

Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 64 68 65

