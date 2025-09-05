Saint-Quentin Beer Festival 2025 Saint-Quentin
Saint-Quentin Beer Festival 2025 Saint-Quentin vendredi 5 septembre 2025.
Saint-Quentin Beer Festival 2025
Saint-Quentin Aisne
Tarif : 15 – 15 –
15
Tarif unique
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-05
fin : 2025-09-08
Date(s) :
2025-09-05
Rendez-vous sur la Place de l’Hôtel de Ville pour la 7ème édition du Saint-Quentin Beer Festival dans une ambiance festive et conviviale du 5 au 8 septembre !
Retrouvez les brasseries de la région pour déguster les meilleures bières, au rythme des concerts.
Ambiance pop rock, Jazz, variété & Dj.
Tarifs
– Entrée 6€ avec gobelet.
– Le lundi gratuit.
– Adolescent (à partir de 16 ans) 3€ sans gobelet.
– Pass Week-end 15€
Une manifestation mise en place par les Boutiques de Saint-Quentin.
Horaires
-Vendredi 17h/0h30
– Samedi 14h/0h30
– Dimanche 14h/22h30
– Lundi 11h/18h 15 .
Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 64 68 65
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Saint-Quentin Beer Festival 2025 Saint-Quentin a été mis à jour le 2025-08-22 par SIM Hauts-de-France OT du Saint-Quentinois