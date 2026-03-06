Saint-Quentin fête la Saint-Patrick

(derrière l’hôtel de ville) Saint-Quentin Aisne

Début : 2026-03-27

fin : 2026-03-29

2026-03-27

Les 27, 28 et 29 mars 2026, la place Régnier (place du marché) à Saint-Quentin va se transformer en brasserie à ciel ouvert .

De nombreux brasseurs vous proposeront de fêter le saint patron de l’Irlande en proposant des bières du pays celtique.

Mais ce n’est pas tout, des concerts seront là pour pousser la chansonnette.

Tarifs

– Entrée 6€ avec cup de 50 cl.

– adolescent à partir de 16 ans 3€ sans cup

Les horaires

– Vendredi 27 mars de 17h à 0h00

– Samedi 28 mars de 14h à 0h00

– Dimanche 29 mars de 14h à 20h30

Organisé par les boutiques de Saint-Quentin, association de commerçants.

Grand déballage chez les commerçants les 3 jours de 10h à 19h !

(derrière l’hôtel de ville) Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 64 68 65 https://www.les-boutiques-de-saint-quentin.com/evenement/saint-patrick/

English :

On March 27, 28 and 29, 2026, Saint-Quentin’s Place Régnier will be transformed into an open-air brewery.

Numerous brewers will be celebrating Ireland’s patron saint with beers from the Celtic country.

But that’s not all: there’ll also be live music to entertain you.

Prices

– Admission 6? with 50 cl. cup

– teenager from 16 years 3? without cup

Opening times

– Friday March 27: 5pm to 12am

– Saturday, March 28: 2pm to 12am

– Sunday, March 29: 2pm to 8:30pm

Organized by Les Boutiques de Saint-Quentin, a shopkeepers’ association.

Grand déballage at shopkeepers’ on all 3 days from 10am to 7pm!

L’événement Saint-Quentin fête la Saint-Patrick Saint-Quentin a été mis à jour le 2026-03-04 par OT du Saint-Quentinois