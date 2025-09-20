Saint-Quentin tattoo Event 2 Morcourt

Rue de la Fontaine Morcourt Aisne

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 21:00:00

Le deuxième Saint-Quentin Tattoo Event se déroulera les 20 et 21 février 2025 de 10h à 21h ! Venez à la rencontre de perceurs et tatoueurs pour en apprendre plus sur leur univers tout en passant un bon moment !

Tarif d’entrée 1 jour 6€

Tarif d’entrée 2 jour 10€

Salle polyvalente, rue de la fontaine, 02100 Morcourt. 6 .

Rue de la Fontaine Morcourt 02100 Aisne Hauts-de-France

